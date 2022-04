Enschede heeft eindelijk z’n Museum of the Future: eentje om in te verdwalen als Alice in Wonderland

De Spacebar aan het Stationsplein is sinds dit weekend de deur naar een verborgen wereld vol mediakunst, één om als Alice in Wonderland in te verdwalen. Vanwege lockdowns bleven de deuren naar het permanente verlengstuk van het festival Gogbot afgelopen twee jaar gesloten. Vrijdag was het eindelijk zo ver: bezoekers konden in grote getalen door de gangen van het Planetart-gebouw dwalen, een plek waar ook broedplaats WARP Technopolis en kunstruimte Sickhouse onderdak heeft. Een kijkje in een permanente Gogbot-show.