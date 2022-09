Enschede maakt zich klaar voor Tuckerville festival: dit weekend weer op Rutbeek

Een festival voor iedereen

Organisator en zangeres Ilse DeLange kan niet wachten tot het weekend is: „Na twee jaar stilte is Tuckerville terug… en hoe! De line up geeft mij nu al een enorme glimlach op m’n gezicht”, vertelt ze in een eerder interview. Met artiesten als Guus Meeuwis, Krezip en Meau belooft het door Ilse DeLange georganiseerde festival ook dit jaar weer een groot succes te worden. De complete line-up is te bekijken op de website van Tuckerville.