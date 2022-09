Enschede mag zich na poulewinst Oranje opmaken voor Final Four Nations League

Hoewel de UEFA pas in januari met een definitieve toewijzing komt, is het vrijwel zeker dat het eindtoernooi naar Nederland komt. Omdat er in de Johan Cruijff Arena en het Philips Stadion in Eindhoven andere evenementen in juni staan gepland, is de KNVB achter de schermen al lange tijd in gesprek met FC Twente en De Kuip. De voetbalbond is zeer tevreden over de organisatie van de de vorige interlands die in Enschede zijn gespeeld.