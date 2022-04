Enschede Marathon door de oren van blinde Nyash (49): ‘Ik zie niets, maar wat klinkt het hier mooi’

Van minuut tot minuut: dit was de Enschede Marathon 2022

ENSCHEDE - De 75-jarige Enschede Marathon had voor de winnaars zondag een extra cadeautje. In plaats van te ontvangen, gaf de jubilaris in de 52ste editie van het Enschedese loopfestijn een bonus van nog eens 10.000 euro voor de winnaar met een nieuw racerecord. De wedstrijd in vogelvlucht.

24 april