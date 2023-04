Enschede Marathon gaat voor nieuw record met twintig toplopers over aangepast parcours

FC Twente biedt publiek dit seizoen waar voor het geld: ‘Het is elke keer weer genieten’

Hoe het seizoen ook afloopt voor FC Twente: de supporters kunnen straks niet klagen over de amusementswaarde in thuiswedstrijden. „Het is elke keer genieten”, aldus trainer Ron Jans na afloop van de 4-0 zege op Cambuur.