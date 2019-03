Enschede reikt FC Twente de hand voor 14 miljoen euro

video Geertjan Lassche over docu Paul Goes: ‘MH17 is een bulkbegrip geworden’

15:30 HILVERSUM - Geertjan Lassche reisde voor de Break Free-documentaire over Paul Goes uit Enschede een week lang met diens broer Willem Goes door Maleisië. Heftige dagen vol tranen, geluk en humor. Lassche wil met zijn werk een statement maken. „De MH17 is een bulkbegrip geworden, waarin het vaak niet meer over de slachtoffers zelf gaat.”