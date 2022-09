Enschede verhoogt energietoeslag van 800 naar 1.300 euro

Vrouw gewond bij aanrijding op afslag A35 bij Enschede

ENSCHEDE - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de A35 bij Enschede-Zuid. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee auto's met elkaar in botsing op de afslag van de snelweg. De gewonde vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

30 augustus