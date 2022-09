Enschede vraagt Rijk om miljoenen voor 650 woningen naast Dolphia

crime podcast ‘674 kilo cocaïne met giganti­sche straatwaar­de kwam via ‘Cu­raçao-lijn’ naar Twente’

ENSCHEDE - Na een zomerstop is de Tubantia Crime Podcast weer terug. Misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders bespreken met host Frank Bussink de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. In deze aflevering vooral aandacht voor de ‘cokelijn’ van Curaçao naar Twente en de rechtszaak in de Schelfhorstparkmoord.

21 september