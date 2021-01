Enschede werd wereldnieuws, door een ziekenhuis dat (niet) bekogeld werd

Enkele reis Wuppertal: Twentse coronapa­tiënt sterft eenzame dood in Duitsland

8:55 Er was geen plek voor hem op de intensive care. Niet in Almelo, niet in Enschede, niet in één Nederlands ziekenhuis. En dus werd een 42-jarige coronapatiënt uit Twente eind december per helikopter naar Duitsland overplaatst. Hij zou het land niet meer levend verlaten. Over onbegrijpelijke telefoontjes, het gebrek aan hulp en tergend trage repatriëring. „Je wordt gewoon aan je lot overgelaten.”