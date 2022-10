Enschede zet kritische ambtenaar op non-actief na uitlatingen over angstcultuur; ‘afdeling Juridische Zaken kan het werk niet aan’

updateDe gemeente Enschede heeft een ambtenaar van de afdeling juridische zaken op non-actief gezet. De ambtenaar bracht vorige week via RTV Oost naar buiten dat er op de afdeling sprake is van een angstcultuur. Met signalen daarover zou niks zijn gedaan.

De ambtenaar werkt al ruim 35 jaar bij de gemeente en maakt deel uit van de Ondernemingsraad. Samen met enkele collega’s die anoniem willen blijven, vertelde hij RTV Oost dat er problemen zijn sinds er twee jaar geleden op zijn afdeling een nieuwe leidinggevende kwam. De gemeente zou niet luisteren naar hun klachten over intimidatie en een onveilige werkomgeving. Hij zei vorige week dat een kritische houding ten opzicht van de eigen gemeente niet werd gewaardeerd en dat hij merkte dat ze hem liever kwijt dan rijk waren.

Nadat dit naar buiten kwam is de ambtenaar op non-actief gesteld. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat gebeurd „om pas op de plaats te maken en rust te creëren, in afwachting van het gesprek waarvoor de medewerker is uitgenodigd. Het gaat om een gesprek om op basis van hoor en wederhoor een oplossing voor de ontstane situatie te vinden.” Wanneer dat gesprek is, is onduidelijk.

Wethouder Van den Berg wil dat gesprek afwachten, om te kijken wat er naar voren komt. „Er is één ding dat leidend is: komt de dienstverlening aan de burgers onder druk te staan? Dat is niet het geval.” Van den Berg maant ook de gemeenteraad tot rust: „Laten we die angstcultuur niet juist creëren.”

Afdeling kan het niet aan

Opmerkelijk is dat in de begroting die vorige week werd gepresenteerd, het tegenovergestelde staat: de afdeling Juridische Zaken zit door personeelstekort in de problemen. ‘Er kan niet meer worden voldaan aan de kwalitatief goede beantwoording van het aantal juridische adviesvragen vanuit de organisatie. Dat maakt de gemeente erg kwetsbaar’, aldus de passage.

Hierdoor blijven ook de ‘noodzakelijke verbeteringen’ uit, zoals de beloofde veranderingen naar aanleiding van het rapport over de menselijke maat bij de gemeente. De juridische afdeling is overvraagd en niet opgewassen tegen de groeiende hoeveelheid adviesaanvragen over Wob-zaken, AVG-zaken en sociale kwesties, die bovendien steeds ingewikkelder worden. De toename is ‘fors’ en ‘aanzienlijk’. De bezwaar- en beroepsprocedures hebben hieronder te lijden, aldus het stuk, en daarmee dus ook de dienstverlening aan de burgers.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er niks aan de hand. De afdeling ‘draait zoals het hoort’. De passage in de begroting zou achterhaald zijn. ‘In de tussentijd is er een functie toegevoegd die zich specifiek richt op proces en kwaliteit van bezwaar en beroep, waarmee genoemd probleem is opgelost.’

Incident of groter probleem

Eind vorige maand diende voor de kantonrechter een zaak van een gemeentelijk ambtenaar tegen de gemeente Enschede. Ook deze ambtenaar voelde zich in haar werk niet gesteund door haar leidinggevende. Ze schreef een politiek gevoelig rapport over de bijstand, haar leidinggevende nam publiekelijk afstand van het kritische rapport, waarna de gemeente de ambtenaar op straat zette. De ambtenaar nam daar geen genoegen mee en stapte naar de rechter.