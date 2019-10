Enschedeër (26) valt in slaap achter het stuur en botst op vrachtwagen

Aanhouding Gronau: politie vreesde escalatie van geweld in Zwolle

15:26 ENSCHEDE/ZWOLLE - Drie mannen en een vrouw zijn maandagochtend aangehouden in een opsporingsonderzoek naar onder andere de recente geweldsincidenten in Zwolle. Bij die aanhouding zijn vuurwapens aangetroffen. Een van de arrestatie had plaats in Gronau.