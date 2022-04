Enschedeër (28) als vierde verdachte opgepakt voor illegaal verspreiden toetsen bij Hogeschool Saxion

VIDEO Enorme ravage na aanrijding op Getfertsin­gel in Enschede, ook ongeval op Varviksin­gel

ENSCHEDE - Bij een aanrijding op de Getfertsingel in Enschede is vrijdagmiddag een forse ravage ontstaan nadat twee auto's met elkaar in botsing zijn gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van de Slijpsteen. Kort daarna heeft er ook een ongeval plaatsgevonden op de Varviksingel.

8 april