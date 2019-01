Enschedeër (30) gearresteerd na dodelijke vuurwerkexplosie

Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie, die nieuwjaarsnacht kort na twaalven plaatsvond in de Gertstraat in Enschede. Over hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog veel onduidelijk. Maar dat er te zwaar vuurwerk in het spel was, daarover is iedereen in de buurt het wel eens. Bij meerdere woningen in de straat sprongen de ruiten als gevolg van de knal, die wordt omschreven als ‘gigantisch’.