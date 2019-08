Enschedeër (45) racet met 170 kilometer per uur over 80-weg

Lachgas lijkt onschuldig, maar Twents slachtof­fer had geen weet van risico's

9:25 ENSCHEDE - De jonge dwarslaesiepatiënt die in MST terechtkwam, had geen idee dat lachgas zulke ernstige complicaties kon geven. Het is de vraag of hij er ooit helemaal bovenop komt. Hem staat een lang revalidatietraject te wachten.