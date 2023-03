Enschedeër B. (43) verdwijnt maand achter de tralies, want hij zat voor de zoveelste keer dronken achter het stuur

update 50 man politie valt binnen bij ‘café met aanzuigen­de werking op drugstoe­ris­ten’ in Enschede

Ze gingen naar binnen met honden, zochten naar drugs en geld en hielden vier mannen aan. De politie was donderdagavond met bijna vijftig mensen aanwezig in het centrum van Enschede voor invallen in panden van een en dezelfde familie. „De overlast stopte hier maar niet.”