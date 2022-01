Enschedeër Deniz Türüç voetbalt in de top van Turkije, dankzij trainer Erik ten Hag

Inspectie grijpt in bij zorgbureau Maria Service in Enschede

ENSCHEDE - ‘Thuiszorg zoals het hoort’. Met die slogan adverteert het Enschedese zorgbureau Maria Service op z’n website. Maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelde daar eind vorig jaar heel anders over. De veiligheid van twee cliënten was dusdanig in het geding, dat ze worden overgeplaatst. De eigenaar zelf is verbaasd. Hij doet dit al zeven jaar zo.

