Enschedeër doet het letterlijk in broek na dreigement met bijl

Weekend in Enschede: D’RAN!, braderie en volle maan concert

7:43 ENSCHEDE - Dit weekend is er weer voor iedereen wat te doen in Enschede! Wat te denken van het D’RAN! Festival, een meet en greet met Het Zandkasteel, een uilenshow of een volle maan concert met Spaanse klanken? Wij hebben de leukste uitjes voor je op een rij gezet.