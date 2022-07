Enschedeër L. (32) smokkelt hennep en illegale Vietnamezen; nu dreigt 3 jaar cel

ENSCHEDE/ ALMELO - De officier van justitie eist dinsdag 3 jaar cel tegen Nicky L. (32) uit Enschede. Hij werd vorig jaar zomer midden in de nacht net na de grens op de N35 aangehouden in een gehuurde bestelbus met achterin vijf illegale Vietnamezen en resten van een hennepplantage.

Het aantreffen van illegale Vietnamezen in combinatie met de hennepteelt is geen ongewone blijkt uit een onderzoeksrapport met de naam ‘Oosterse Teelt’. Steeds vaker maken de organisaties die zich bezig houden met de hennepteelt gebruik van Vietnamezen die door mensensmokkelaars naar Europa worden gesmokkeld. De Vietnamezen worden ingezet voor allerlei klusjes en moeten gedwongen lange dagen maken om hun schulden af te lossen.

Dat wordt ook duidelijk als een van de Vietnamezen de politie vertelt dat hij de hele dag ergens in Duitsland heeft moeten knippen en al die tijd niets mocht eten. De man is overigens de enige die iets wil verklaren, de andere vier beweren onder andere dat ze in Amsterdam waren.

Lift

Chauffeur L. komt met weer een ander verhaal. Hij beweert dat hij het gezelschap een lift gaf omdat hij het zielig vond dat hun trein in Duitsland niet verder ging. Tenminste, dat blijkt uit het dossier, want de Enschedeër verschijnt dinsdag niet voor zijn strafzaak in de Almelose rechtbank. Volgens zijn advocaat Hans Speijdel, die zelf dan ook maar wegblijft, zit L. met een hernia thuis.

Uit onderzoek wordt al snel duidelijk dat L. uit zijn nek kletst. Onderzoek naar camerabeelden en locatiegegevens op de in beslag genomen telefoons toont aan dat L. de dagen voor zijn aanhouding meermaals de grens overstak in de gehuurde bus. Zeker drie van de illegaal in Nederland verblijvende Vietnamezen waren daarbij, hun telefoons volgden in die dagen precies dezelfde route als die van L..

2600 gerolde joints

De link naar de hennepteelt is ook al snel duidelijk, bij L. thuis worden 2600 gerolde joints gevonden. Ook wordt duidelijk dat L. een paar maanden daarvoor ook al eens aan de kant gezet werd in Duitsland. In zijn bus vond de Polizei genoeg attributen om een complete hennepkwekerij op te zetten. In 2019 werd L. twee keer veroordeeld in verband met hennepteelt.

De Enschedeër zegt ook een goede reden te hebben voor zijn bemoeienis met illegale praktijken. Hij zit in de schuldsanering en krijgt 100 euro leefgeld in de maand. “Daarom moet ik het verkeerde pad wel opgaan!”

Spin in het web

Volgens de officier van justitie is L. een soort van spin in het web. Hij is degene die internationaal plantages opzet en illegale Vietnamezen de grens over smokkelt. Daarmee speelt hij een grote rol in de uitbuiting van de kwetsbare groep. En dat alleen maar uit financieel gewin, zonder zich te bekommeren om hun welzijn.

Voor L. ziet het er slecht uit. Mocht de rechtbank over twee weken de conclusie van de officier van justitie overnemen, dan verdwijnt hij meteen achter de tralies. L. loopt nog in een schorsing van zijn voorlopige hechtenis en was moest daarom dinsdag verplicht verschijnen. Nu hij dat bevel aan zijn laars lapte zijn wat betreft de officier van justitie de rapen gaar.

Vonnis over twee weken.