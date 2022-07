Enschedeër M. (26) rijdt geparkeerde auto’s in puin, maar ontkent: ‘Ik zat op de achterbank’

Pieter van Beyma wil met Mark Rutte naar Hanna van Hendrik: ‘Als je de boeren wilt begrijpen, moet je naar dit stuk’

Pieter van Beyma, oud-edelman uit Borne, heeft een persoonlijke boodschap voor premier Rutte en bemiddelaar Johan Remkes. Beide bestuurders mogen op zijn kosten mee naar de voorstelling Hanna van Hendrik op Vliegveld Twenthe over de teloorgang van het boerenleven. „Soms is er maar klein duwtje nodig om dingen weer in beweging te krijgen.”

11 juli