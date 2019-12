Enschedeër Ozewald (48): ‘Leef, maar laat je het leven niet overkomen’

‘Brand’ in centrum van Enschede blijkt leeggespo­ten poederblus­ser

8:36 ENSCHEDE - Groot alarm voor de brandweer van Enschede op de vroege donderdagochtend. Iets na 05.00 uur op tweede kerstdag kwam de melding binnen dat er een brand was ontstaan in de Haverstraatpassage in het centrum van Enschede. Eenmaal daar bleek de vork anders in de steel te steken: er was een brandblusser leeggespoten.