Enschedeër verdacht van ‘middelgroot drugslab’ blijft 14 dagen langer vastzitten

Enschedeër (35) verdacht van drugslab in bedrijfs­pand; een ‘gewone Hollandse jongen’ destilleer­de olie

Een 35-jarige man uit Enschede is vanmiddag door de politie gearresteerd voor zijn rol in een drugslab op het Euregio Bedrijvenpark. Dinsdagavond viel een gespecialiseerd team van de politie een bedrijfspand binnen aan de Seizoensweg. Welke drugs er werd geproduceerd is niet bekend gemaakt.

6 april