Enschedeër ziet auto in vlammen opgaan: ‘Begon helemaal te trillen’

De eigenaar staat er op woensdagmorgen samen met zijn vriendin en een aantal buurtgenoten beteuterd bij te kijken. Het wrak dat dinsdag nog zijn fraaie, sportieve Volkswagen Scirocco was, staat nog voor de deur. Een rechercheur is bezig met sporenonderzoek. De eigenaar wil best zijn verhaal vertellen, maar zijn naam hoeft niet in de krant.



Het is alweer de 30ste voertuigbrand van dit jaar in Enschede en de zesde in een maand tijd. Bij de meeste branden vermoeden politie en brandweer brandstichting, maar een dader is lastig te vinden.