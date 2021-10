Enschedeër zwaait woedend met een mes in druk Winkelcentrum Zuid: ‘Wil je mij uitdagen?’

VIDEOENSCHEDE - De politie heeft zaterdagmiddag een 46-jarige Enschedeër opgepakt, die in Winkelcentrum Zuid in zijn woonplaats talrijke mensen met een mes bedreigde. Hij dreigde onder andere een caissière van de Jumbo aan zijn mes te rijgen. Hij liep er meerdere winkels binnen waar hij zwaaide met zijn mes. Er raakte niemand gewond.

Het gebeurde op een tijdstip dat veel Enschedeërs boodschappen haalden. Het voorval is door iemand gefilmd, die vervolgens een tijdje achter de man bleef aanlopen. Op de beelden is goed te zien dat de Enschedeër een lang mes in zijn hand heeft. Hij laat de filmende persoon met rust.

Waarom de man zo kwaad door de winkels liep is onduidelijk. De politie kon daar maandagmiddag ook nog niets over zeggen. Op het filmpje is in elk geval te horen dat de aangehouden man zich blijkbaar bij herhaling niet netjes behandeld voelt, of gediscrimineerd.

‘Met z’n allen tegen een zwarte’

„Ik kom hier boodschappen doen hè! Nog één keer en dit gaat door je lichaam”, roept hij bij de kassa van de Jumbo. Als hij de super verlaat blijft hij roepen: „Dit is de laatste keer hè. Jullie maken ruzie met mij.” Ook gaat hij een bakkerij in, waar hij opnieuw dreigt te steken. „Wil je mij uitdagen? Je doet normaal tegen mij hè. Want dit gaat door je lichaam. Met z’n allen tegen een zwarte hè!”

Het filmpje ging sindsdien rond in veel Whatsapp-groepen en verscheen op enkele sites waar vooral spraakmakende video’s geplaatst worden. Bij de Jumbo wilde niemand reageren op het voorval, of wat de aanleiding is voor de uitspatting. Er is aangifte gedaan.

Een woedende man in Winkelcentrum Zuid. Goed is op de beelden te zien dat hij een groot mes in zijn hand heeft. © *