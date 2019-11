Enschedeërs ontroostbaar: puppy Minik voor hun ogen doodgereden

De familie Seckim is al anderhalve dag ontroostbaar. Vandaag hebben ze het hondje begraven in Dalfsen. „Het was de meest traumatische gebeurtenis in mijn leven.” Ze geeft toe dat het dom was om de deur niet goed te sluiten. „Maar het hondje is zo snel, het is net een konijn.” Hoe het met haar vader gaat? „Die heeft alles zien gebeuren en is er misschien nog wel slechter aan toe dan ik. Gisteravond is zelfs de ambulance geweest, omdat zijn bloeddruk zo hoog was.”