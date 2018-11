Enschedees Schlagerfestival afgelast: 'Vind het verschrikkelijk’

Bus naar Stadsveld Enschede is van fiets­straat af

9:43 ENSCHEDE - Buslijn 5 van en naar Stadsveld rijdt niet meer over de Ter Kuilestraat. De nieuwe route via de Nicolaas Maesstraat, Jan van Goyenstraat en Wethouder Nijhuisstraat is zondag in gebruik genomen. Dit voorjaar zijn twee buslijnen naar Stadsveld samengevoegd.