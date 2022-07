Enschedese (65) verongelukt op N35; helikopter helpt bij sporenonderzoek

Cijfers per gemeente Vluchtelin­gen zorgen voor bevolkings­groei in Borne, in Enschede juist minder inwoners

ENSCHEDE - Het aantal inwoners in Twente en het oosten van de Achterhoek groeit. In bijna iedere gemeente is het inwonersaantal het afgelopen halfjaar gegroeid. De bevolkingsgroei was het sterkst in de gemeente Borne. Enschede telde als enige gemeente op 1 juli minder inwoners dan aan het begin van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

