Enschedese (76) mag niet naar wc in Primera: ‘Eenmaal buiten was het te laat’

De 76-jarige Hennie uit Enschede is er nog altijd ‘naar van’. De dame met darmproblemen werd op oudejaarsdag het toilet geweigerd in de Primera Enschede. Ze deed het daarna in haar broek. “Ik voel me verschrikkelijk rot.” Primera zegt niet anders te kunnen.

Een nederlaag, zo noemt Hennie van Erkelens Berghorst (76) het incident dat haar is overkomen op Roombeek. De Enschedese snelde op oudejaarsdag de Primera in voor een sanitaire noodstop. Ze legt uit: “Ik heb darmkanker gehad en geen endeldarm meer. Dan moet je soms a la minute naar de wc. Omdat ik vaak in de Primera kom, ging ik snel naar die winkel.”

De baliemedewerker weigerde het verzoek echter resoluut, ondanks uitleg van de dame op leeftijd. “‘Ze zeiden: we mogen dit niet doen. En: ‘Ga maar naar het restaurant iets verderop’. Ik zei nog: als ik dat maar haal. Eenmaal buiten was het al te laat....”

De 76-jarige dame had zich bevuild, midden op straat. “Een behoorlijke nederlaag, ik voelde me verschrikkelijk rot. En nog altijd. Het voelt alsof je als kind niet naar het toilet mag van de juffrouw. En het vervolgens in de broek doet.”

‘Drukste dag van het jaar’

Primera-eigenaar Remco Pol geeft toe dat er sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, maar zegt geen andere optie te hebben. “Achter in ons magazijn hebben we het hele bankgebeuren, met kluizen en dergelijke. Daar laten we geen vreemden toe. Of niet iemand even mee kon lopen? Oudejaarsdag is de drukste dag van het jaar voor ons, ik kan dan niemand missen.”

Volgens de Primera-man speelt dit probleem niet alleen bij hem. “Wij zijn geen horeca-zaak, ik denk dat mevrouw overal was geweigerd. Tegenover onze winkel zit een viszaak, die hadden toch ook vast wel een wc?”

Voorbeeld aan Hengelo

Van Erkelens Berghorst hoopt met haar verhaal andere winkeliers wakker te schudden. “Er zijn genoeg mensen die het - net als ik - door darmproblemen soms geen 3 minuten op kunnen houden. Ik begrijp voor de volle honderd procent het bij Primera geen openbaar toilet is. Maar je hoopt in zo'n situatie wel op wat begrip. Enschede kan dat wat betreft een voorbeeld nemen aan Hengelo.”

Die stad telt minstens 31 winkels, horecazaken of openbare toiletten waar mensen met hoge nood terechtkunnen. Hengelo werd onlangs door de Maag Lever Darm Stichting nog uitgeroepen tot een van de meest gastvrije toiletgemeenten van Nederland. Enschede stond op plek 37 in die lijst. Van Erkelens Berghorst: “Na zo'n ziekte wil je gewoon alles blijven doen. Dat kan ook, als je vertrouwen hebt dat je ergens een noodlanding kan maken. Dat is nu even weg.”