Enschedese automakelaar Looping schudt markt op en wil dit jaar naar 3,5 miljoen euro omzet: ‘Markt is groot genoeg’

Enschedeër verdacht van ‘middel­groot drugslab’ blijft 14 dagen langer vastzitten

De 35-jarige Enschedeër die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Enschede, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo vandaag. De man werd 6 april door de politie gearresteerd voor zijn rol in een drugslab op het Euregio Bedrijvenpark.

8 april