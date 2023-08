Enschedese automobilist die moeder te hulp kwam en belager ‘opzettelijk aanreed’, mag naar huis

Man in rolstoel gewond na botsing met fietser op kruising in Enschede

Een rolstoeler is dinsdagmiddag gewond geraakt in Enschede na een botsing met een fietsster op de kruising van de Oldenzaalsestraat met de Van Lochemstraat. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van het letsel is niet bekend.