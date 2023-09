Enschedese basisschool vraagt leerlingen: Welke actie wil jij voeren voor Marokko?

Binnenkij­ken nu het nog kan. Monumenten in Haaksber­gen worden snel weer bewoond

Nog snel even binnenkijken, voordat het niet meer kan. Want zowel de oude pastorie als het notarishoes aan de Markt in Haaksbergen worden snel weer bewoond, nadat ze - van binnen - ingrijpend zijn verbouwd. Het zijn monumenten, levende monumenten, en die blijven zoals vroeger én met de tijd meegaan.