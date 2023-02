Enschedese broers (36 en 24 jaar) voor rechter na meerdere geweldsexplosies

Grote namen aan de aftrap bij talenten­toer­nooi in Tubbergen, evenement na twee jaar terug op de kalender

TUBBERGEN - Sportpark De Grote Moat in Tubbergen is op zondag 18 juni weer het toneel van het Internationaal U12 Voetbaltoernooi. Na twee jaar afwezigheid door corona staat dit jaar de dertiende editie van het evenement voor voetballertjes tot 12 jaar op het programma. En het zijn niet de minste clubs die hun deelname hebben toegezegd. In totaal bestaat het deelnemersveld uit 12 ploegen.

10:05