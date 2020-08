Enschedese buurt zoekt troost en antwoorden na ongeluk met twee dodelijke slachtoffers

ons dna Gerrit is zo'n beetje de laatste ouderwetse boer van Usselo

22 augustus Op het land naast de boerderij is een man met een oranje petje op bezig met aardappelen rooien. Boer Gerrit, op wiens erf zich dit afspeelt: „Hij is goed bezig. Een man moet een stukje land hebben. De hele dag bij de vrouw is niks. Je moet weg kunnen.”