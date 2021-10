Enschedese doodsbedreiger (57) laat zijn rechtszaak links liggen: ‘Ik snap er niks van’

binnenkijken bij De bank, de kasten en het behang: bij Grace uit Boekelo draait alles om de kleur blauw

25 oktober BOEKELO - Geen stalen deuren, geen visgraatvloer en geen strakke, witte muren. In het land der interieurinstagrammers is het huis van Grace en Arjan Leusink een vreemde eend in de bijt. Bij hen draait alles om blauw. „De slaapkamermuur was ooit groen, maar dat hebben we snel weer veranderd.”