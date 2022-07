Enschedese fabrikant Carel Roessingh beschrijft Russische griep uit 1890: ‘Alsof je leest over de coronacrisis’

Historische parallellen: hij is er gek op. Maar meestal, zegt Derk Jordaan, is dat voor hem geen reden om er ruchtbaarheid aan te geven. Dat hij dat in dit geval wel doet, heeft alles te maken met de relatieve onbekendheid die de Russische Griep uit 1889/1890 nog heeft. „Ik denk niet dat er buiten virologen en historici veel mensen zijn die iets weten van deze pandemie. Toen er in het begin van de coronacrisis gezocht werd naar voorbeelden uit het verleden, ging het altijd over de Spaanse Griep van dertig jaar later. Maar kijk je wat beter naar de klachten, de snelle verspreiding en de gevolgen, dan ligt juist een vergelijking met de Russische griep veel meer voor de hand.”