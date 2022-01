Enschedese gastrobar Oaks gaat niet meer open: ‘Hebben er alles aan gedaan om het te redden’

Per direct dicht

Het restaurant, dat sinds 2019 in het pand van Eetcafé Atrium aan de Stadsgravenstraat gevestigd was, sluit daarom per direct de deuren. Ze waren pas acht maanden van start toen het land voor het eerst op slot ging door corona. Vorig jaar openden ze nog het pop-up terras ‘Flavours, Bubbles & More’ op het Wilminkplein nadat de gemeente hen daartoe de mogelijkheid gaf. „Met dit pop-up terras krijgen we de mogelijkheid om te ondernemen”, zei de eigenaresse daar destijds over tegen deze krant. „Gasten willen met mooi weer nou eenmaal buiten zitten en vanwege de 1,5 meter maatregel is het aantal zitplaatsen in onze binnentuin en voorterras drastisch minder, waardoor we vorig jaar maar een beperkt aantal gasten konden ontvangen.”