Enschedese hockeyvereniging leeft mee met Lotte van der Zee

Leden van de vereniging vormden samen een groot hart. Middenin het hart maakten teamgenoten van het model een klein hart. “De berichtjes en het medeleven van mensen is overweldigend”, laat haar moeder weten. “Het is hartverwarmend om te zien hoe geliefd Lotte bij veel mensen is. Wij zijn zo blij met al deze berichten.”

Hartstilstand

Lotte van der Zee werd vorige week tijdens haar vakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Ze is in eerste instantie door haar ouders gereanimeerd. Sindsdien wordt ze door artsen in een kunstmatige coma gehouden. Haar toestand is kritiek. De Enschedese is inmiddels per helikopter van Rosenheim overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in München, maar artsen kunnen nog niets zeggen over de kans op herstel van Van der Zee.