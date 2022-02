Enschedese hondenbezitters ergeren zich aan afgekloven kippenbotjes op straat: ‘Onze hond is er zelfs door doodgebloed’

In december besloot Patricia een hond in huis te nemen. Nog geen drie maanden later doet ze een oproep op Facebook. Ze richt zich tot buurtbewoners in de wijk Stadsveld. ‘Bij bijna elk grasveld of boom liggen kippenbotjes. Ik heb er al meerdere uit de bek van onze hond moeten halen. Dit is levensgevaarlijk. Lees jij dit en ben jij degene die ze overal neergooit? Gooi ze de volgende keer alsjeblieft gewoon in de prullenbakken die overal staan.’ Ze vraagt zich zelfs af of er niet een hondenhater in de buurt actief is.



Patricia schreef haar verhaal geïrriteerd. „Ik heb pas drie maanden een hond, maar stoor mij er nu al aan. Ik kom ze regelmatig tegen, op grasvelden in de buurt. Ook in de wijk Boswinkel klagen mensen, maar daar zit een fastfoodrestaurant in de buurt. Dan kun je er als hondenbezitter nog rekening mee houden, maar hier in de omgeving zit niks. Dat doen mensen dus bewust. Al denken anderen dat de botjes worden meegenomen door kraaien.”