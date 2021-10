Enschedese Kadir grapt erop los in aflevering Lang Leve de Liefde: ‘Ik stouw je helemaal vol met worst’

ENSCHEDE - Vertel Kadir uit Enschede niet te veel over worsten tijdens een eerste date, want de flauwe grappen vliegen je om de oren. De Turkse Enschedeër was te zien in het SBS6-programma Lang Leve de Liefde en viel vooral op door z’n (bijna) continue stroom aan flauwe (woord)grappen. ,,Als ik écht verliefd ben, kan ik hele foute grappen gaan maken.”

De Enschedese Kadir wordt in de aflevering gekoppeld aan 36-jarige Mariska, een vrouw uit Zaandam met twee kinderen. De Zaandamse moet duidelijk wennen aan de grappen en grollen van de Enschedeër. Dat Kadir zijn lolbroek aan heeft, blijkt trouwens al tijdens zijn introductiefilmpje van het programma. ,,Wat ik zoek in een nieuwe relatie? Twee benen!” Kadir laat ook direct weten wat hij doet als hij écht verliefd is. ,,Dan kan ik hele foute grappen gaan maken”, zegt hij. ,,Dan zoek ik wel de grenzen op van bepaald persoon.”

Quote O, je bent dus van de harde worst? Kadir

Worst

Hij voegt al snel daad bij het woord. Mariska heeft voor Kadir een pakketje met mosterd, kaas en een Friese worst meegenomen. ,,O, je bent dus van de harde worst?” vraagt Kadir met een grimas op z’n gezicht. ,,Dit is nu al een droomdate.” Maar dat was niet enige grap over een worst. Als Kadir en Mariska een boodschappenlijstje maken voor het ontbijt voor de volgende ochtend, floept Kadir ‘Ik stouw jou helemaal vol met worst’. Een vrij dubbelzinnige opmerking, realiseert de 33-jarige Enschedeër zich heel snel. ,,O, sorry, excuus. Dat kwam er heel verkeerd uit.”

Kadir houdt ook na de kennismaking en het boodschappenlijstje niet op met het maken van grappen. Als het duo kneuterig voor een houtkachel zit, vertelt de goedlachse Enschedeër ‘dat de vonk er in ieder geval wel is’ gevolgd door een kort lachje. Mariska kan er niet om lachen. Als de Zaandamse, die gemillimeterd haar heeft, vervolgens een blok hout op het vuur in de kachel gooit, roept Kadir: ,,Pas op voor je haar!”

Quote Je bent echt wel interes­sant en ik ben getriggerd je beter te leren kennen Kadir

‘Tattoos, vind ik heel sexy’

Hoe het verder gaat met de date van Kadir en Mariska is nog niet bekend. Kadir is in ieder geval wel onder de indruk van de vrouw uit Zaandam. ,,Je bent echt wel interessant en ik ben getriggerd je beter te leren kennen”, zegt hij tegen Mariska. ,,Tattoos, vind ik heel sexy, kort haar. Het totaalplaatje klopt. Hier kan ik wel vier dagen naar kijken.” Bij Mariska is de vonk er - los van in de houtkachel - er nog niet. ,,Ik voel nog geen verliefdheid of kriebels. Daarvoor is het te vroeg.”

In de aflevering van woensdagavond moeten de twee een knoop doorhakken of ze hun date in het huis van Lang Leve de Liefde willen verlengen. De aflevering van dinsdagavond vind je hier.