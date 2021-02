Enschedese moeder Erika D. ging op ‘pedojacht’, slachtoffer werd letterlijk de hersens ingeslagen

FC Twente terug ‘naar huis’, maar niet volgens de voorwaar­den van de reddings­ope­ra­tie

5 februari ENSCHEDE - De vrouwen spelen er al en vanaf 1 juli 2023 is ook de eerste selectie van de mannen van FC Twente terug op Het Diekman. De gezamenlijke jeugdopleiding met Heracles wordt echter geconcentreerd op Het Veldwijk in Hengelo. Dat is niet wat de Enschedese gemeenteraad voor ogen had toen twee jaar geleden diep in de buidel werd getast om FC Twente te redden.