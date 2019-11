Enschedese notaris maand geschorst door tuchtrechter

Debat in Enschede: ‘Leven in armoede, schaamte is een groot probleem’

8 november ENSCHEDE - Mensen die in armoede leven, wachten vaak veel te lang voordat ze hulp vragen. Schaamte is een groot probleem. Dat hield Celia Awad, oud-budgetconsulent van de Stadsbank Oost Nederland gisteren een groep Saxion-studenten voor tijdens een debat over armoede.