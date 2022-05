Enschedese opa (58) na ontucht met kleindochter (5) naar Pieter Baan Centrum

Het meisje vertelde vorig jaar aan haar ouders dat opa bij het voorlezen in bed aan haar zat. De geschrokken ouders schakelen de politie in. B. werd in november opgepakt en verdween achter de tralies. En daar zit hij nog, maar niet voor lang meer. Want B. wordt dinsdag op last van de onderzoeksrechter naar de ggz-kliniek het Pieter Baan Centrum gebracht voor observatie. Want het is niet de eerste keer dat B. zich aangetrokken voelde tot een minderjarige. Eerder was hij al eens verliefd op de 13-jarige dochter van zijn partner. Hij zou er meermaals voor in behandeling zijn geweest.