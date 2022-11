Enschedese ‘opa’ (58) verdacht van ontucht met kleindochter, in voorarrest zwaar mishandeld

Uit in de regio Kippenvel met Evert ten Napel in het Wilminkthe­a­ter in Enschede

De naam van voetbalcommentator Evert ten Napel blijft voor altijd verbonden aan het EK van 1988. ‘Het volksparkstadion is van Oranje!’ In de week waarin het legioen in Qatar het ‘gevoel van 88’ maar moeilijk kan oproepen, gaat hij met Wim Kieft en Berry van Aerle in het Wilminktheater 34 jaar terug in de tijd. Vijf memorabele momenten over voetbal en kippenvel.

