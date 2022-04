Enschedese promo in tramhalte Amsterdam: ‘Ik moet zeggen dat het wel nieuwsgierig maakt’

„Ik moet zeggen dat het wel nieuwsgierig maakt. Wat is er dan zo leuk aan Enschede?”, vraagt iemand zich af. Enschede Promotie wil dat met een landelijke on- en offline marketingcampagne duidelijk te maken. De campagne is uitgerold om Enschede aan te bevelen als een aantrekkelijke bestemming voor een weekendje weg. Meer binnenlandse toeristen moeten worden verleid om voor een langer verblijf hiernaartoe te komen.

De uitgebreide promotiecampagne is een vervolg op de campagne die in 2019 is gestart. Uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van Enschede Promotie heeft uitgevoerd, blijkt namelijk dat er kansen liggen om meer bezoekers langer te laten verblijven. De campagne moet dan in ieder geval meer extra overnachtingen opleveren.