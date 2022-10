Enschedese redder van zeker 1200 Joden krijgt plek in vernieuwd Verzetsmuseum Amsterdam

Oplichters proberen in Twente slag te slaan met haardhout: ‘Prijzen soms te mooi om waar te zijn’

De zomer is nu écht voorbij en het herfstachtige weer brengt niet alleen regen, maar ook kou met zich mee. De verwarmingen laat loeien met de huidige gasprijzen is extreem duur. Houtkachels waren de voorbije weken dan ook niet aan te slepen bij handelaren. Maar hoe makkelijk kom je nog aan haardhout in Twente? En hoe herken je oplichters die hout aanbieden?

