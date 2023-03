Enschedese straatmuzikant Martijn: 'Muziek maakt het leven een stukje mooier'

indebuurt.nlIedereen heeft hem wel eens gezien, maar bijna niemand weet wie hij echt is. Met zijn zwarte zonnebril, volgeplakte gitaar en geblokte bloesje valt hij lekker op in het Enschedese straatbeeld. Bijna elke dag verblijdt hij voorbijgangers met zijn muziek. Van vrolijk tot droevig of juist melancholische muziek, veel country en soms blues. Maar wie is de man achter deze flitsende verschijning?

Martijn Haverschmidt is 43 jaar, woont in Enschede en zijn leven ademt muziek. Zijn artiestennaam is Ramblin Martin: “Alles wat ik doe heeft met muziek te maken. Nummers coveren, zelf maken of mixen; niks is mij te gek. Er bestaan zoveel uiteenlopende muziekstijlen, dat vind ik het mooie aan muziek. Iedereen heeft wel een stijl die hij of zij mooi vindt.”

Leven voor de muziek

Van jongs af aan speelt muziek al een belangrijke rol in het leven van Martijn. Hij rondt de kunstacademie in Enschede af met een specialisatie in countrymuziek. “Daarnaast ben ik een huge fan van blues, maar ook van rock- en volksmuziek hou ik.” Meestal zingt Martijn Engelstalig, maar hij treedt ook weleens met Nederlandstalige nummers op.

Plannen en ambities

Martijn krijgt vaak de vraag wat voor werk hij nog meer doet, want “met alleen maar een beetje op

straat spelen verdien je de kost toch niet?” Hoofdschuddend laat hij een uitbundige lach horen. “Ik ben

om de dag actief als straatmuzikant. De andere dagen heb ik hard nodig voor het plannen van

optredens met mijn band.” Samen met zijn band treedt hij vaak op in kroegjes waar hij grotendeels zijn

inkomen uit verdient.

Eigen nummer

Martijn zingt nu nog alleen covers, maar zijn eerste eigen nummer is in de maak. “Mijn bandleden en ik zijn daar nu mee bezig in de studio. We hopen dit snel op Spotify uit te brengen.”

Wie is de volgende Enschedeër van de week?

Heb jij een bijzonder of leuk verhaal? Of ken je een speciaal persoon die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via enschede@indebuurt.nl .

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!