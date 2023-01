Enschedese verdachte van handel in megapartij illegaal vuurwerk blijft 30 dagen langer vast

ENSCHEDE/ROTTERDAM - Een 27-jarige man uit Enschede blijft 30 dagen langer vastzitten voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de handel in illegaal vuurwerk vanuit Duitsland. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam dinsdagmiddag bepaald.

De partij werd op 20 december door de Duitse en Nederlandse politie aangetroffen bij een inval in op een terrein van een voormalig munitiedepot in Ochtrup. In meerdere bunkers werd 250.000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook werden drie verkooppunten doorzocht, in Ahaus, Bad Bentheim en Papenburg, nabij Groningen.

Twee aanhoudingen

In Nederland werden diezelfde dag twee mannen, een 27-jarige Enschedeër en een 39-jarige Hagenaar, aangehouden voor betrokkenheid bij de enorme partij. De Hagenaar is dinsdag in elk geval niet voorgeleid, zo maakte de rechtbank Rotterdam bekend.

De raadsman van de Hagenaar laat zich daar verder niet over uit. „In het belang van mijn cliënt kan ik daar niks op zeggen. Ik heb een geheimhoudingsplicht en daar moet ik me aan houden”

Verdenking

Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van onder meer de verkoop van professioneel vuurwerk aan Nederlanders. Ze probeerden de wet te omzeilen door te doen alsof er sprake was van professionele vuurwerkhandel. Bij de invallen vond de politie een klantenlijst, wat leidde tot vuurwerkvondsten in Almelo en Oldenzaal.

In twee woningen in Oldenzaal is respectievelijk 438 kilo en 385 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Bij een woning in Almelo 87 kilo. Het is niet bekend of er meer mensen zijn aangehouden in het lopende onderzoek.