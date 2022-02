Enschedese visser ternauwernood uit ijskoud Gooimeer gered

videoALMERE - Twee drenkelingen, waaronder een 48-jarige Enschedeër, zijn ternauwernood bij een bootongeluk op het Gooimeer uit het koude water gered. Een derde 51-jarige opvarende is overleden. Waar de andere twee slachtoffers vandaan komen is nog niets bekend.

De mannen waren woensdag aan het vissen op het meer, tussen Almere en Huizen. Zij zaten op een vissersbootje, die door onbekende reden omsloeg. Dat was rond 15.30 uur.

Boot kapseisde

Een getuige die in één van de huizen aan de havenkom woont zag het schip kapseizen. Deze waarschuwde de havenmeester. Nadat er alarm was geslagen is er een grote reddingsoperatie op touw gezet. De reddingsbrigade KNRM rukte uit, maar er werden ook een politiehelikopter en een vliegtuigje van de kustwacht ingezet op zoek naar drenkelingen. De brandweer was met meerdere duikteams aanwezig.

Volledig scherm De reddingsactie in volle gang. Een visser redde het niet, twee anderen werden op tijd uit het water gehaald, waaronder een Enschedeër. © HV Almere

Enschedeër snel gered

De eerste twee slachtoffers - waaronder de Enschedeër en een 40-jarige man - konden vrij snel door reddingsboten uit het water worden gehaald. Ze zijn naar de jachthaven bij de Sluiskade gebracht en overgedragen aan ambulancepersoneel. De twee zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht.

Het heeft echter enige tijd geduurd tot de derde persoon werd gevonden. Zijn situatie was toen al kritiek. Een duikteam van de brandweer haalde de man uit het water en begon op weg naar de haven al met reanimeren. Het slachtoffer is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Over de gezondheid van de twee overlevende is op dit moment niets bekend.

Volledig scherm De reddingsactie in volle gang © HV Almere

Race tegen de klok

De zoektocht was een race tegen de klok. Het water in het Gooimeer is nu zo’n zeven graden. Alles bij elkaar heeft de zoekactie zo’n twee uur geduurd. „Dit is zeker geen alledaagse actie geweest”, vertelde Mark van den Brink van de KNRM Huizen tegen de Gooi en Eemlander. „Hiervan heb je er maar twee, drie per jaar. Binnen een kwartier waren we bij de omgeslagen vissersboot. We zagen al snel dat er iemand zich nog net aan de romp van het schip vast kon houden en maar ternauwernood zijn hoofd boven water had.”

Boot wordt onderzocht

De politie onderzoekt hoe de sportvissersboot van zo’n vijf meter lang om heeft kunnen slaan. Het brigadelid vertelde de Gooi en Eemlander dat er niets bijzonders aan de boot te zien was. „Het zag eruit als een goed onderhouden en goed uitgeruste vissersboot. De omliggende schepen - een andere vissersboot en een salonboot - hebben ook niets gezien. Het lijkt een noodlottig ongeval. Misschien zijn ze net verkeerd in golven gekomen.”

Volledig scherm Op zoek naar meer drenkelingen. © HV Almere