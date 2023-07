Enschedese vogels maken nest van anti-vogelpinnen: ‘Dit is de ultieme wraak van de natuur’

Vogelkenner Schoppers, die zelf in Arnhem woont, zag het nest bij toeval tijdens een bezoek aan zijn zoon in Enschede. Op weg naar een lunch in het centrum ontwaarde hij in een boom tussen de flats aan de Kortelandstraat een nest dat vrijwel onmiddellijk zijn aandacht trok.

„Ik heb in mijn leven heel wat nesten gezien, maar dit was echt wat anders. Op de terugweg vanuit de stad heb ik het nog wat beter bekeken. Ik had geen kijker bij me. Foto’s die een vriend later voor me maakte met een telelens, brachten de definitieve zekerheid: dit was een nest gebouwd van anti-vogelpinnen.”