Enschedese winkeldief (43) heeft geluk, geen vijf maar drie weken cel

Afgelopen maand wordt duidelijk dat er bij een filiaal van het Kruidvat flink gestolen wordt. Al snel is de verdenking dat de dader de bij politie en justitie bekende R. moet zijn. Agenten herkennen hem op camerabeelden als de man die op 23 augustus een flinke stapel scheermesjes in een tas stopt en met de tas boven zijn hoofd door de poortjes de zaak verlaat. Ook op 30 augustus komt R. in beeld als hij in het filiaal spullen uit een winkelmandje in een tas stopt en kalm langs onbemande kassa’s naar buiten loopt.