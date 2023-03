Enschedese woningcorporaties bieden tijdelijk geen woningen aan: dit is waarom

indebuurt.nlWie op zoek is naar een huurwoning in Enschede, moet de zoektocht even stopzetten. Woningcorporaties Ons Huis, Domijn en De Woonplaats bieden tijdelijk geen huizen aan op hun sites. Hè, waarom? Lees je hier!

Check jij dagelijks de websites van de drie Enschedese woningcorporaties, dan kan het zijn dat je vanaf deze of volgende week geen nieuwe optrekjes meer voorbij ziet komen. De woningbouwverenigingen werken namelijk hard aan een nieuwe én gezamenlijke site.

Gezamenlijk aanbod

Op de gloednieuwe website WoningHuren.nl komt niet alleen het aanbod (sociale) huurwoningen van Ons Huis, Domijn en De Woonplaats, maar van dertien woningcorporaties in Twente. Via die site kun je zoeken op woningen in heel Twente, dat is handig als je wilt reageren op huizen in verschillende steden en dorpen.

Even geen nieuwe stekkies

Vanaf 28 maart vind je op WoningHuren.nl het aanbod (sociale) huurwoningen in Twente. In de week of weken ervoor bieden de corporaties uit Enschede even geen nieuwe huizen op hun eigen sites aan. Op de website van Ons Huis vind je vanaf dinsdag 14 maart geen nieuwe stulpjes, op die van De Woonplaats vanaf woensdag 15 maart en vanaf dinsdag 21 maart biedt Domijn geen nieuwe stekkies aan.

Je hoeft niet bang te zijn dat je een woning misloopt. Alle woningen komen vanaf 28 maart gewoon op WoningHuren.nl voorbij.

Dertien corporaties | Op www.woninghuren.nl komt het woningaanbod van Beter Wonen, De Goede Woning, De Woonplaats, Domijn, Mijande Wonen, Ons Huis, Reggewoon, Sint Joseph Almelo, Viverion, WBO Wonen, Welbions, Wonen Delden en Woningstichting Tubbergen.

Overzetten is gratis

Als je nu al ingeschreven staat bij De Woonplaats, Ons Huis of Domijn, krijg je een mailtje over de nieuwe website. Daarin wordt gevraagd of je ingeschreven wilt blijven staan en of je dus overgezet wilt worden naar de nieuwe site. Begin april krijg je een mail met het verzoek om je nieuwe account te activeren. Voordeeltje: het overzetten van je account naar woninghuren.nl is gratis. Nieuw inschrijven kost eenmalig 25 euro.

